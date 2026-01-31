モデルのみりちゃむこと大木美里亜（23）が31日までに自身のインスタグラムを更新。会見でのミニスカート衣装ショットを投稿した。28日、都内で2月3日に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで行われるテレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）のYouTubeチャンネルのイベントに向けた会見が実施された。自身のインスタグラムで「記者会見ありがとうございました」と感謝の言葉からつづり始めた。「イベントまであと数日な