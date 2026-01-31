フリーアナウンサーの徳光和夫さんが３１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では３月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）へ侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で会見し、日本代表の追加メンバーを発表したことを話題にした。メジャー勢ではドジャース・山本由伸投手、カブス・鈴木誠也外野手、今季から米挑戦するブ