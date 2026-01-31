▼青森県（青森地方気象台・３１日５時）【津軽】くもり時々雪【下北】くもり後雪【三八上北】くもり時々晴れ▼岩手県（盛岡地方気象台・３１日５時）【内陸】くもり時々晴れ【沿岸北部】晴れ時々くもり【沿岸南部】晴れ時々くもり▼宮城県（仙台管区気象台・３１日５時）【東部】晴れ時々くもり【西部】くもり時々雪▼秋田県（秋田地方気象台・３１日５時）【沿岸】雪時々止む【内陸】雪時々止む▼山形県（山形地方気象台・３１日