国内最大のスカウトグループ「ナチュラル」のトップが潜伏していた奄美大島のホテルの部屋から、現金170万円が押収されたことが分かりました。全国に公開手配されていた「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（40）は、スカウト行為の見返りとして暴力団組員にみかじめ料を払った疑いが持たれていて、26日に奄美大島で逮捕されました。小畑容疑者が2025年12月21日から潜伏していた奄美大島のホテルの部屋を警視庁が家宅捜索したと