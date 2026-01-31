寒い日が続きます。前回行った北海道も、帰りの飛行機が関空に着いてしまい、栗東に帰り着いたのが朝の4時でしたが、現在の北海道はもっと大変なことになっているようです。次に行くときまでには、この寒波が過ぎていることを願いたいですね。以前、大雪を警戒してレンタカーを返し、札幌に電車で行ったことがあります。その時も今回と同じく、鉄道にバス、高速も止まって身動きできない状態になってしまいましたが、地下鉄や