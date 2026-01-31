“ゆったりたっぷりの〜んびり♪”のCMソングでおなじみ、千葉県木更津市にある「龍宮城スパホテル三日月」。1961年に「勝浦ホテル三日月」として誕生、2000年に日帰り温浴施設として開業し、2016年に現在の形となった。ユニークすぎる温泉とプールでリフレッシュ「富士の湯」の外湯。絵巻物を思わせる美しい壁画に目を奪われる。敷地内で自噴している、神経痛や疲労回復にいいとされる源泉天然温泉が人気で、バリエーション豊