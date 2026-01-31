アメリカのトランプ大統領は30日、FRB（連邦準備制度理事会）の次期議長に元理事のケビン・ウォーシュ氏を指名すると発表しました。トランプ大統領：ウォーシュ氏とは話すが、（利下げに踏み切るか）聞きたくない。不適切だと思う。でも彼は利下げを確実に望んでいる。トランプ大統領は、次のFRB議長に指名するウォーシュ氏について「最も適任で、全てが完璧だった」と絶賛した上で、自身が利下げの判断に介入することを否定しまし