混合団体で3位に入った（左から）小林陵侑、丸山希、二階堂蓮、高梨沙羅＝ビリンゲン（共同）【ビリンゲン（ドイツ）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは30日、ドイツのビリンゲンで混合団体第2戦（ヒルサイズ＝HS147メートル）が行われ、高梨沙羅（クラレ）二階堂蓮（日本ビール）丸山希（北野建設）小林陵侑（チームROY）で臨んだ日本は合計277.8点で3位だった。強風などの影響で2回目が行われず、1