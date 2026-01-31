近藤健介が明かしたWBC注目の選手ソフトバンクの近藤健介外野手が、元日本ハムの杉谷拳士氏のYouTubeチャンネル「熱スギヤch」に出演。日本代表に選ばれた近藤は、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を見据え、対戦を熱望する選手やドジャース・大谷翔平投手に対する“複雑な思い”を明かした。杉谷氏からWBCで対戦してみたい投手を聞かれた近藤は「やっぱりポール・スキーンズじゃないですかね。あと