比較的落ち着いた動き、イールドカーブはややスティープ化＝米国債概況 米10年債利回りはロンドン市場で一時上昇する場面が見られ、4.2773％と今週最も高い水準を付けた。その後4.23％台まで低下するなど、動きは落ち着いた。昨日の4.221％台には届かず、比較的落ち着いた動き。２年債利回りは低下、３０年債利回りの上昇は１０年債よりも大きく、イールドカーブはややスティープ化してい