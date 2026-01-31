ドル円、ユーロドルなどドル高圏で引ける＝ＮＹ為替概況 ３０日のＮＹ為替市場はドル高が優勢となった。トランプ大統領が次期ＦＲＢ議長にウォーシュ元ＦＲＢ理事を指名との報道で１５４円台に上昇して迎えたドル円は、午前中に１５４円７６銭まで上値を伸ばすなど、ＮＹ市場でもドル高が継続した。 ウォーシュ氏は名前が挙がっていた候補のうちで、タカ派色が最も強いと見られており、他の候補が議長に