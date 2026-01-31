ニューヨークでの会合で演説するウォーシュ氏＝2017年5月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は30日、米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に指名する考えを示したウォーシュ元FRB理事について「彼は間違いなく利下げしたいと思っている」と語った。ウォーシュ氏の利下げ推進に自信を示した発言。ただ議会にはFRBへの政権の圧力に対する反発があり、就任に必要な上院の承認を得るには曲折も見込まれる。ト