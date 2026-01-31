第2ラウンド、通算7アンダーで3位の畑岡奈紗＝レークノナ・クラブ（共同）【オーランド（米フロリダ州）共同】米女子ゴルフツアーの今季開幕戦、ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズは30日、フロリダ州オーランドのレークノナ・クラブ（パー72）で第2ラウンドが行われ、単独首位で出た畑岡奈紗は71で回り、通算7アンダーの137でトップと1打差の3位に後退した。66をマークした古江彩佳と71の岩井明愛が通算4アンダ