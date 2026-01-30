「サンタ・マリア・ノヴェッラ（Santa Maria Novella）」が2月13日、3種の香りを楽しめる「ミニキャンドルボックス」（1万7050円）を発売する。伊勢丹新宿店では2月7日に先行発売。【画像をもっと見る】白地に繊細な金色の装飾を施したボックスには、草木や花びらから調合される品格ある香りのポプリ、イタリアの葉巻文化に着想を得たスパイシーなトバッコ トスカーノ、果実からインスピレーションを得た甘くパウダリーなザク