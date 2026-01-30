「リムアーク（RIM.ARK）」をはじめ、さまざまなブランドを手掛ける中村真里と草野桜子による新ブランド「ノエインアトリエ（NOEIN ATELIER）」がデビューする。バッグとアイウェアを中心に展開し、ファーストコレクションのデリバリーは8月を予定。ブランドの公式オンラインストアのほか、一部取扱店舗で展開する。【画像をもっと見る】ブランド名は、「認識する、考える、思考する、熟考する、理解する、⾒なす」など