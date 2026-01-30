「シロ（SHIRO）」が、毎年春限定で発売してきたフレグランスシリーズ「さくら219」をリニューアルし、新たに「さくら」として数量限定で発売する。2月12日から会員向けの先行予約の受付を開始し、19日から公式オンラインストアと全国の直営店舗でも取り扱う。【画像をもっと見る】同シリーズは2011年に誕生し、今年で15周年を迎える。受験生に向け、「さくら、咲きますように」という願いを込めて生まれたこの香りは、春の新