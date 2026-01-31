30日（金）大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は、3月28日（土）に東急ドレッセとどろきアリーナで行われるSVリーグ女子第21節GAME1東レアローズ滋賀戦にて、 NEC通信システム「Bond for ONE」CONNECT Match ～つながりが、強さになる～と題し、ホームゲームを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 当日の来場者には「Bond for On