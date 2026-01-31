ABEMAの藤田かんなアナウンサー(31)が31日までに自身のインスタグラムを更新。黒タートルネック姿での新ヘアカラースタイルショットを投稿した。自身のインスタグラムで「髪をトーンダウンしました」と題して投稿した。「根元が伸びても気にならないように暗めのカラーに！ケアも楽ですし、冬なので良いかなと」とつづった。最後に「最近寒過ぎるのでタートルネック。髪も服もブラックになりました」と黒タートルネック姿