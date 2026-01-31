◇第98回選抜高等学校野球大会(3月19日〜31日、甲子園球場)第98回選抜高校野球大会の選考委員会が30日に行われ、21世紀枠2校含む出場32校が決まりました。九州は昨年11月の明治神宮大会で福岡の九州国際大付が優勝したため「明治神宮枠」を1枠得て全5枠が選出。それにより夏の甲子園で初優勝を果たした沖縄尚学が選考の結果選ばれることになりました。21世紀枠では長崎の長崎西と高知の高知農が選出されました。長崎西はスーパーサ