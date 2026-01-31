TBSの山形純菜アナウンサー（31）が31日までに自身のインスタグラムを更新。10年前の写真を投稿した。自身のインスタグラムで「髪さらに切ろうか…切りすぎか？」とつづり始めた。「ばっさりいくって迷いますよね笑」とつづけた。ハッシュタグでは「#2016isthenew2026」「#ショートヘア」「#強めメイク」「#人生で最もショート」「#フィルターが懐かしい」と記して10年前の写真を投稿した。ネットでは「似合っててかわい