人生の中で、誰にでも訪れる「大切な人との別れ」。その区切りの瞬間に寄り添い、見送る側の心を静かに支える葬祭プランナーという仕事に焦点を当てたのが、映画『ほどなく、お別れです』だ。長月天音のデビュー作を、青春映画の名作を世に送り出してきた三木孝浩監督が実写化。本作では「別れ」と向き合う人々の心情を丁寧にすくい取り、心震えるヒューマンドラマを描き出す。《亡くなった人の声を聴くことができる》という能力