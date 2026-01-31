年明けとともにスタートを切った冬ドラマの数々。クランクイン！では先日、「楽しみな2026年冬ドラマ」のアンケートを実施し、ランキングとしてトップ10を発表した。本稿では、ランキングトップ3の第1話をレビューする！【写真】2026年冬ドラマ「2話以降も見続けたい」ランキングTOP10■ 赤楚衛二＆カン・へウォン、柔らかな空気感をずっと見ていたくなる『キンパとおにぎり』「楽しみな2026年冬ドラマ」ランキング第3位は、赤