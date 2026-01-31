2026年の幕開けとともに、冬ドラマの数々がスタートを切った。今回クランクイン！編集部では、2026年1月〜3月にかけて放送される「冬ドラマ」から、「2話以降も見続けたい」と思った作品をアンケート調査。第1位に輝いたのは、西畑大吾（なにわ男子）の主演、品川ヒロシが監督する『マトリと狂犬』（MBS・TBS系／毎週火曜25時58分）だった。【写真】「2話以降も見続けたい冬ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォ