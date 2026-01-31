シンガー・ソングライターのサカグチアミが、５月１６日の愛知・名古屋ＣＬＵＢＵＰＳＥＴから全国ツアー「ＭｉｔｓｕｋｅＩｔｏｕｒ」（９都市９公演）を開催することが３０日、分かった。この日、都内で改名後初の単独ライブ「サカグチアミ」を行い、ステージ上でサプライズ発表した。１４日にリリースされた楽曲「名前」にある『あぁ見つけたいどうしようもない夜を過ごす同じひと』という歌詞の一節から命名。各地