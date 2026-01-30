ビー・エム・ダブリュー株式会社は、プレミアム・コンパクトSUV「MINI Countryman D」をベースにした特別仕様車「MINI Countryman Shadow Edition（シャドー・エディション）」の販売を全国のMINI正規ディーラーにて開始した。 同モデルは、エクステリア・インテリアともにブラックとグレーのダークトーンで統一され、JCW TRIMや各種先進運転支援機能を装備。スポー