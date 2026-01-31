株式会社R&Gはこのほど、社会人の男女500人を対象に「将来性があると思う仕事に関する意識調査」を実施、データをランキング化した。 【調査結果】デジタル社会が進んでも医療＆福祉系は強い 調査によると、「今の仕事に将来性を感じているか」を聞いたところ、「とても感じる(11.4％)」「まあ感じる(28.8％)」が合わせて40.2％で、半数に届かなかった。現在では、技術が進歩して産業構造の変化や「人の仕事をAIや