町田の新助っ人FWテテ・イェンギに脚光スコットランド1部リヴィングストンFCから町田ゼルビアに期限付き移籍加入したオーストラリア人FWテテ・イェンギがチームの全体練習に合流した。身長197センチの長身はその存在だけで強烈なインパクトを与えている。母国のニューカッスル・ジェッツFCなどでプレーした後、イングランドのイプスウィッチ・タウンFCへ移籍。その後はフィンランドやイングランドの複数クラブ、スコットランド