スタッド・ランスのMF中村敬斗にトルコ1部トラブゾンスポルが関心フランス2部スタッド・ランスに所属の日本代表MF中村敬斗に対し、トルコ1部トラブゾンスポルが冬の移籍市場での獲得を目指した交渉を持ちかけたとトルコメディアが報じている。中村は今季に向け移籍を模索するも残留した経緯を持つが、リーグ戦15試合に出場して8得点2アシストを記録している。その中村に対してトラブゾンスポルが獲得を持ちかけたとしたが、