5人組グループ・嵐の櫻井翔が出演するBSフジ初冠番組『櫻井翔の幸せごぜん〜NICE MORNING LIFE〜』第2弾が、2月22日午後9時から放送される。櫻井が少し早起きして、日常から少し離れた“午前の時間”を満喫する同番組。第2弾は東京を抜け出し、“鎌倉と逗子”へと向かう。【写真】朝焼けがキレイ…早朝ハイキングに挑戦した櫻井翔観光地として知られる街で出会うのは、にぎわいの前に訪れる、静かな朝だ。旅は、披露山公園の展