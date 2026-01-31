人気文具「マッキー」に酷似した模倣品「マツキニ」が通販サイトで出回り、利用者から品質の違和感が相次いでいる。パッケージには不自然な日本語が記され、線のにじみなど本物との差も現れている。「マッキー」の製造元ゼブラは「模倣品を買わない・売らせない市場環境を作っていければ幸いです」と注意喚起を行った。「マッキー」そっくり「マツキニ」届く物議を醸している1本のペン。商品ロゴを、よく見てみると油性マーカーの