安心お宿 Tokyo Woman 新宿荻窪店は、3月4日にリニューアルオープンする。客室はカプセルタイプで162室を設け、全室に国産の凹凸マットレスを導入する。館内にはフリーラウンジを備え、白米やカレー、お茶漬け、ふりかけ、味噌汁のほか、フリードリンクやアルコールドリンクを無料で提供する。人工温泉では麦飯石由来の入浴剤を使用し、セルフロウリュ式のドライサウナやマッサージチェアも利用できる。アメニティは有名ブランド製