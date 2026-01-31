サウナは身体にどのように影響するか、諸説ある。自分が心地よいのが一番だが、どのようにしてサウナを利用すれば有効か、今一度見つめ直しつつ、サウナを安全に楽しむ“意識づくり”ができれば理想的だ。人それぞれ体質が違い、その時々で体調も違う――だからこそ基礎知識を学びたい。「サウナ入浴前後に水分を摂るべきである」というのはサウナーなら常識だ。しかし、サウナの効果をさらに高めたいなら、あえて水以外にこんな「