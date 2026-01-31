著名な経営者が投資のノウハウを伝授するというが、どこか胡散臭い……。そんなネット広告を目にした経験がある人も、少なくないだろう。前編記事『スマホの画面を埋め尽くす「おかしな広告」の《儲けのからくり》…裏で起こっている「取り引き」』より続く。規制が緩くて儲かる日本は「天国」中にはこういった仕組みを悪用し、広告を見せることに特化して荒稼ぎする「MFAサイト」も存在する。「メイド・フォー・アドバタイジング