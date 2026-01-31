茨城県のつくば市で、「つくチケ」と呼ばれるハンズフリーチケッティングの実証が期間限定（2025年12月1日〜2026年1月31日）で行われている。公共交通や観光施設、小売・飲食サービスが、スマートフォン（スマホ）のポストペイ（後払い）決済でシームレスに利用できるサービスだ。「つくチケ」とはどのようなもので、どのような背景で生まれたのだろうか。2026年1月13日につくば市が開催したスマートモビリティ実証事業合同取材会