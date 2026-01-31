桶狭間の戦いの弔古碑（愛知県栄町、2012年撮影）写真：maple／a.collectionRF／アマナイメージズ／共同通信イメージズ2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第4回「桶狭間！」では、今川義元が率いる大軍に対して、織田信長は何ら