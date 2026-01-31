METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。日本人の3〜4人に1人が悩んでいる「頭痛」。痛みの原因や程度、症状が出る頻度は人それぞれだが、サウナで症状緩和が期待できるのかをみていく。※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩