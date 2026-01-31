どうすれば給与が増えるのか。元国税専門官の小林義崇さんは「会社員が手取りを増やすなら、残業で稼ぐよりも、投資や制度を賢く使うほうが確実に増える」という――。（第5回）※本稿は、小林義崇『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』（講談社+α新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yusuke Ide※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yusuke Ide■投資で「社会保険料」の負担も減