青木アリエ インタビュー後編前編では、陸上競技をとおして多くのことを学び、経験した2025年を振り返ってもらった。後編では、青木アリエとはどんな選手なのか。陸上を始めたところから、現在に至るまでをあらためて聞いた。＞＞前編「陸上を嫌いになりかけた2025年を語る」自分の性格から陸上に対する思いまで語ってくれた青木アリエphoto by Naozumi Tatematsu【すぐに結果が出始めた400ｍ】父親は日本とペルーのハーフで