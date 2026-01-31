持ち前の体躯を生かした押し相撲で名門部屋の伝統を守った碧山photo by Jiji Press連載・平成の名力士列伝70：碧山平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、名門部屋の看板を守り続けたブルガリア出身の碧山を紹介する。〉〉〉過去の連載記事一覧【パワーを生