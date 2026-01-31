『どうしてそうする「べき」といえるのか』［著］鴻浩介哲学は往々にして複数の問題が絡みあい、それに対していくつもの答えが試みられ、さながら迷宮のようになっている。本書もまたそんな迷宮に分け入ってゆく。だが、これまでの哲学者たちも手こずってきたこの迷宮に、著者は太い道筋を描き、必要な枝道を丹念に探り、本書のゴールにとってさしあたり必要ない枝道は刈り込んで見せる。こうして本書は明快さと緻密（ちみつ）