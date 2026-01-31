勤務先で年末調整をしてもらっており、住宅ローン控除を受ける場合、初年度は確定申告が必要となりますが、2年目以降であれば勤務先への書類の提出だけで控除を受けることができます。しかし、人によっては書類の準備が間に合わなかったりうっかり提出を忘れたりすることもあるでしょう。 今回は、年末調整で住宅ローン控除を申請し忘れた場合の対処法や、住宅ローン控除を申告する際の必要書類などについ