ロバーツ監督も指摘した「先発へ第3の球種が必要」ドジャースの佐々木朗希投手は今季、先発ローテーション定着へ向けて勝負の2年目を迎える。昨季序盤はメジャーの壁に苦戦し、負傷離脱を経て終盤からポストシーズンは抑えとして光るものを見せた。だが、米ポッドキャスト番組では、球種が少なく投球の幅が狭い現状のままでは、マイナーで鍛え直すことも選択肢の一つだとの意見が出た。佐々木は昨季、レギュラーシーズンでは10