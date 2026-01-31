帯状疱疹ワクチンは、医師に勧められても費用が気になりやすい予防策です。特に夫婦で2回ずつとなると、家計への影響は無視できません。一方で、帯状疱疹は強い痛みが出たり、治ってからも痛みが続いたりして、暮らしに長く響くことがあります。 この記事では、2回接種の意味と効果を整理しつつ、定期接種や助成を含めた現実的な判断のしかたをまとめます。 帯状疱疹は何がつらい病気なのか、60代後半で意識したい理