「『小学一年生』100年の歴史」［著］野上暁顔、顔、顔……。子どもの顔がいっぱい‼『小学一年生』を含む学年別学習子ども雑誌を100年並べる企画だ。男女の顔は百面相ではなく、いつでも似た感じでどことなく真面目。そういえば自分も買いに行ってたな。明日発売なのに前日に本屋に駆け込み、やっぱりなかったという体験。悔しかった。正調小学館なのだが、講談社や学研も類似の学年別雑誌で競争してたっけ。1950年代