「猫の狂気」［著］クロード・ベアタ野生のネコは長い歴史を経てネズミ捕りなどの使役や愛玩目的のイエネコとなったが、彼らは恐るべきハンターであり、一瞬で危機からの回避計画を立てられる「捕食者でも被食者でもある」二面性を持つらしい。ネコはイヌと違ってあえて群れない習性を持つ。飼うことは「野生動物を受け入れることと同じ」と著者はいう。生活環境作りに必要な孤立、食事、排泄（はいせつ）、活動、交流という