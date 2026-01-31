新しい野球振興の形…埼玉・開智未来高野球部による「未来野球フェスタ」プロ野球選手などの著名人ではなく、“普通の高校生”が実施する野球教室だからこそ意義がある。埼玉・加須市の私立・開智未来高校の硬式野球部が1月18日、地元の幼児・小学生球児を集めての「未来野球フェスタ」を開催し、趣向を凝らした企画で子どもたちを楽しませた。「高校生だけで企画・運営をして、これだけの規模の野球教室は全国的にもなかなかな