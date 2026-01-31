「塩政・関税・国家」［著］岡本隆司分野が違っても読みたいと思う本がある。理解できるか心許（こころもと）ないけれども、読んでみたいと思う作者がいる。読書好きの人は共感してくれるに違いない。私は西洋史が専門だが、この著者の本が出たら、専門外の中国史でも必ず読んでいる。私にとって著者の最初の本は『宗主権の世界史』（名古屋大学出版会、2014年）。アジアには存在しない西洋由来の支配概念「宗主権」を軸に、