あなたはわかりますか？突然ですが、“as soon as possible” ってどういう意味か分かりますか？単語自体はすべて簡単ですよね。しかし、使い方の感覚が分かっていないと誤解を生みやすい表現なんです。気になる正解は……正解は・・・「できるだけ早く」でした！“As soon as possible” は、相手の状況を考慮しつつ、最短で対応してほしいというニュアンスを持つ表現です。語源のイメージとしては、「可能な限りで、いちばん早い