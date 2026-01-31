この単語の意味、知っていますか？突然ですが、「once」という単語の意味、分かりますか？実は 、「時間」に関する合図として、英文の流れを決める重要単語です。気になる正解は……正解は・・・「一度／いったん〜すると」でした！「once」は副詞・接続詞として使われ、意味が大きく2パターンあります。副詞：一度（回数）例：once a week（週に1回）接続詞：いったん〜すると（＝when / as soon as に近い）例：Once you start,