学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「FF」はなんの略語？「FF」はなんの略か知っていますか？ヒントは、有名なネット用語のひとつですよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「フォロー（Follow）・フォロワー（Follower）」を略した言葉でした！FFとは、